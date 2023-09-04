Добавляем этот продукт в квашеную капусту: салат уходит на ура — натуральный усилитель вкуса

Вы, наверное, замечали, что даже самая обычная квашеная капуста становится вкуснее, если ее подают в кафе или ресторане. И дело вовсе не обстановке. Оказывается, опытные повара пользуются одним секретом. Они добавляют в салат натуральный усилитель вкуса.

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Речь идет об обычном сахаре. По словам шеф-повара Романа Трусова, достаточно взять всего 15 г сладкого продукта на 300 г квашеной капусты, и блюдо заиграет новыми красками.

Кроме этого, специалист рекомендует добавить в салат 30 г растительного масла и 40 г репчатого лука. Подавать это блюдо следует с вареной картошкой. Вы даже не представляете, как это вкусно!

Источник: gorodovoy.ru