Три месяца не придется ничего трогать: помойте окна в квартире по-индийски — станут сиять от чистоты даже после дождя

Многие не любят мыть окна, так как это требует много времени и сил. Однако перед наступлением осени хозяйки стараются помыть окна, чтобы они оставались чистыми подольше и даже зимой радовали своим блеском. Однако не многие знают секрет индийских женщин — стекла остаются чистыми даже после дождей. Для этого понадобится то, что есть у всех на кухне.
Речь идет про чайные пакетики. С ними стекла станут прозрачными — будто кристаллы.
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Эксперты рассказали, что пакетики нужно заварить в кипятке и дать потом остыть. В это время можно помыть окна, чтобы на них не было грязи и пыли.
Когда чай станет прохладным, намочите в нем тряпку и натрите стекла. На них не останется никаких разводов и капель, а результат будет радовать очень долго, пишет портал «Своими руками».