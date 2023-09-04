Три месяца не придется ничего трогать: помойте окна в квартире по-индийски — станут сиять от чистоты даже после дождя

Речь идет про чайные пакетики. С ними стекла станут прозрачными — будто кристаллы.

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Эксперты рассказали, что пакетики нужно заварить в кипятке и дать потом остыть. В это время можно помыть окна, чтобы на них не было грязи и пыли.

Когда чай станет прохладным, намочите в нем тряпку и натрите стекла. На них не останется никаких разводов и капель, а результат будет радовать очень долго, пишет портал «Своими руками».