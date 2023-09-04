Картошка долежит до следующего лета, если хранить ее рядом с этим овощем — идеальное соседство

Вырастить и собрать урожай картофеля — это только половина дела. Теперь его нужно сохранить. А это не так уж просто. Если допустить ошибку, то клубни сгниют в первый же месяц.

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Об этом мало кто догадывается, но для сохранности картофеля необходимо правильное соседство. Оказывается, крахмалистый овощ отлично себя чувствует рядом со свеклой.

Дело в том, что картофель не любит сырость, а свекла с удовольствием вбирает в себя лишнюю влагу. И ей это только на пользу.

Инструкция простая. Поместите просушенный картофель в ящики, а поверх него положите свеклу. Кроме этого, овощи можно перемешать с сушеными листьями рябины. Они оказывают противомикробное и противогрибковое действие, а это положительно влияет на сроки хранения.

Источник: tut-news.ru