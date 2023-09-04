Кастрюля и плита не понадобятся: как сварить свеклу за 12 минут — хитрый трюк поваров

Многие хозяюшки не любят готовить блюда, для которых нужна свекла. Обычно ее нужно долго варить, а потом все руки окрашиваются в сиренево-фиолетовый цвет, если забыть про защитные перчатки. Однако способ приготовления можно максимально упростить. Повар Сергей Шахнов раскрыл, как быстро приготовить свеклу, чтобы она не потеряла свой цвет, вкус и сохранила максимум полезных свойств.
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Эксперт посоветовал не варить овощ в кастрюле. Он предложил приготовление с помощью микроволновки. Примечательно, что так готовка займет в разы меньше времени.
Для начала надо помыть корнеплод, насухо вытереть и сделать в нем проколы со всех сторон, а затем поместить в пакет.
Свеклу среднего размера нужно поместить в микроволновку и готовить на максимальной мощности 10–12 минут. Также можно положить свеклу в глубокий контейнер для СВЧ и затянуть пищевой пленкой, пишет «Новый очаг».