Кастрюля и плита не понадобятся: как сварить свеклу за 12 минут — хитрый трюк поваров

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Эксперт посоветовал не варить овощ в кастрюле. Он предложил приготовление с помощью микроволновки. Примечательно, что так готовка займет в разы меньше времени.

Для начала надо помыть корнеплод, насухо вытереть и сделать в нем проколы со всех сторон, а затем поместить в пакет.

Свеклу среднего размера нужно поместить в микроволновку и готовить на максимальной мощности 10–12 минут. Также можно положить свеклу в глубокий контейнер для СВЧ и затянуть пищевой пленкой, пишет «Новый очаг».