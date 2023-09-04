Хотите увидеть как цветет денежное дерево? Подкормите его этим мусором — сразу выпустит бутоны

Ухаживаете за денежным деревом много лет, а цветения так и не видели? Значит, вы что-то делаете неправильно. Причин может быть несколько.

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Запомните раз и навсегда: толстянка любит песчаный грунт. Конечно, она без проблем может расти и в горшке с черноземом, однако цветения вы не дождетесь.

Второй важный момент — это полив. Ни в коем случае не заливайте растение. Влага нужна ему не чаще одного раза в месяц. Если лить воду чаще, толстянка откажется цвести.

И, конечно, не стоит забывать о подкормке. Здесь все просто: денежное дерево будет радо яичной скорлупе. Можете измельчить этот пищевой отход в порошок и высыпать прямо под куст. Этого будет вполне достаточно, чтобы толстянка начала цвести.

Источник: издание belnovosti.by.