Вместо надоевших каш и яичницы: этот топовый завтрак готовится за минуту — вкус потрясающий

Эксперт признался, что завтрак будет вкусным и полезным, а готовится всего из двух продуктов. Нужно взять всего около 200 граммов ряженки или йогурта, а также 35-40 граммов семян чиа, которые продаются во многих супермаркетах. Их необходимо смешать и убрать в холодильник.

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За ночь семена разбухнут, и блюдо превратиться в своеобразный пудинг.