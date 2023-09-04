Вместо надоевших каш и яичницы: этот топовый завтрак готовится за минуту — вкус потрясающий

Многие с утра предпочитают кормить семью яичницей и кашами. Однако эти блюда порой надоедают. Примечательно, что вкусный завтрак способен не только зарядить энергией на весь день, но и поднять настроение. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, каким простым блюдом можно побаловать себя и разнообразить утренний рацион.
Эксперт признался, что завтрак будет вкусным и полезным, а готовится всего из двух продуктов. Нужно взять всего около 200 граммов ряженки или йогурта, а также 35-40 граммов семян чиа, которые продаются во многих супермаркетах. Их необходимо смешать и убрать в холодильник.
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За ночь семена разбухнут, и блюдо превратиться в своеобразный пудинг.
«Получается весьма питательно. По вкусу блюдо чем-то похоже на пудинг. Сладкоежкам можно добавить сахар», — поделился Кудряшов, пишет портал «Городовой».