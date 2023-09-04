Спасаем пожелтевший тюль: погружаем шторы в копеечный раствор и ждем — будут белее белого

Тюлевые занавески есть почти в каждом доме. Они могут украсить любое помещение. Но вот беда! Со временем материал начинает желтеть. Да так, что обычным порошком не отстирать. Приходится пользоваться отбеливателем. Он, конечно, помогает, но из-за агрессивных составов ткань очень быстро изнашивается.

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Что же делать? У опытных хозяек есть ответ даже на этот вопрос. Оказывается, проблему можно решить с помощью популярной специи. Речь идет о поваренной соли. Рецепт прост. Растворите 4 ложки продукта в 5 литрах теплой воды и погрузите в этот состав проблемные занавески.

Подождите 10–12 часов. Затем прополощите тюль в чистой воде, слегка отожмите и высушите обычным способом. Вы будете вне себя от радости: занавески станут безупречно белыми, словно новые.

Источник: издание belnovosti.by.