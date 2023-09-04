Фиалка обожает эти продукты: положите их в горшок — сразу начнет цвести, как бешеная

Фиалки никак не хотят цвести? Не опускайте руки. Есть способ заставить растения выпустить кучу свежих бутонов. Если угостить цветок правильным удобрением, то эффект не заставит себя долго ждать.

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Опытные садоводы утверждают, что фиалка обожает чай и кофе. Однако не спешите заваривать бодрящие напитки. Все намного проще. Эти продукты нужно использовать в сухом виде.

Если вы остановили выбор на чае, просто распределите заварку тонким слоем по поверхности земли. А в случае с кофе есть два варианта. Удобнее всего использовать зерна в качестве дренажа.

У вас только молотый продукт? Тогда просто смешайте его с грунтом. Но помните: первый полив нужно провести не ранее чем через 15 дней после внесения этой подкормки.

Источник: издание belnovosti.by.