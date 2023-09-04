Непременно посадите этот сорт тыквы — сладкая и ароматная: хранится целых три года, все обзавидуются

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Эксперты пояснили, что плоды у тыквы «бенинказы» имеют овальную форму, а их масса достигает трех-пяти килограммов. Особенно вкусная у этих плодов мякоть: белая, сладкая, ароматная. Также есть еще одно отлиие, у нее съедобны молодые листья и бутоны, поэтому их можно добавлять в овощные салаты.

Отмечается, что сначала плоды у этого сорта тыквы зеленые. А вот по мере созревания они покрываются белым восковым налетом. Это позволяет им храниться до трех лет. А если кто-то не может терпеть, то им этот сорт понравится, так как плоды такой тыквы можно использовать в пищу даже недозрелыми, отмечает телеграм-канал «чудогрядка.рф».