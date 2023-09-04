Роскачество выявило лучшую альтернативу Coca-Cola: абсолютна безопасна и не содержит вредных веществ

В 2021 году многие зарубежные компании покинули в России. С прилавков пропали товары, к которым многие успели привыкнуть. Популярные напитки Coca-Cola и Pepsi оказались среди этих компаний. Однако вскоре появилось много аналогов этим напиткам. Специалисты Роскачества назвали лучшую торговую марку отечественной колы.
Товары 20 торговых марок были исследованы в лаборатории. Эксперты проверяли колу на безопасность, а также на количество сахара и соответствие состава, заявленного в маркировке.
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И первое место заняла напиток «Добрый Cola». Отмечается, что он абсолютно безопасен, не содержит этилового спирта, подсластителей и синтетических красителей, имеет допустимую долю кофеина.
Также важно, что и потребители дали этому напитку самую высокую оценку. Об этом сообщается на сайте организации.