Роскачество выявило лучшую альтернативу Coca-Cola: абсолютна безопасна и не содержит вредных веществ

Товары 20 торговых марок были исследованы в лаборатории. Эксперты проверяли колу на безопасность, а также на количество сахара и соответствие состава, заявленного в маркировке.

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И первое место заняла напиток «Добрый Cola». Отмечается, что он абсолютно безопасен, не содержит этилового спирта, подсластителей и синтетических красителей, имеет допустимую долю кофеина.

Также важно, что и потребители дали этому напитку самую высокую оценку. Об этом сообщается на сайте организации.