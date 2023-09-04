Яблоня завалит плодами: полейте ее особой водой осенью — получите двойной урожаю в новом году

То, каким будет урожай яблок в предстоящем году, напрямую зависит от осенней подкормки. Если не обеспечить деревья питательными веществами, то о сочных плодах можно забыть. Ведь именно сейчас яблони закладывают цветочные почки на новый сезон.

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Чтобы взбодрить деревья, нужно приготовить раствор селитры. Он богат фосфором, калием и азотом. Кроме того, данное удобрение является отличным средством против грибка и разного рода вредителей.

Рецепт простой. Возьмите 50 граммов препарата на ведро кипятка. Доведите состав до однородного состояния, остудите и используйте для полива приствольного круга.

Подкормку следует вносить до заморозков. Пока температура воздуха не упала ниже 5 °C. На одно взрослое дерево необходимо брать около 15 литров готового удобрения. Если все сделать правильно, то качество и количество плодов вас несомненно порадует. Не исключено, что урожай увеличится в два раза.

Источник: издание belnovosti.by.