Раскидайте это под яблони и груши: уже спустя год соберете роскошный урожай — ошалеете от количества плодов

У дачников завершается сезон. Многие уже собрали урожай и готовят свои участки к заморозкам. Обычно нужно обязательно позаботиться о земле и деревьях, чтобы на следующий год урожай был не меньше. Осенью плодовые деревья в саду нуждаются в особой подкормке. Но не все знают, какие удобрения нужно использовать. Садовод Александр Сидельников рассказал, как не навредить деревьям.
Специалист отметил, что питательные вещества необходимы всем деревьям. При выборе подкормки надо быть внимательными. Эксперт подчеркнул, что использовать азотные средства точно не надо — онизатянут созревание и продлят ростовые процессы. А это все может привести к тому, что дерево не переживет зиму.
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Лучше всего использовать специальные осенние подкормки, которые продаются почти в любом магазине. Но нужно учесть, что в состав должны входить калий и фосфор. И еще один важный момент — они должны вноситься в строго определенном количестве.
«Внимательно читайте инструкции и поменьше самодеятельности. Характеристики вроде "ведро на квадратный метр" невозможно дать», — пояснил Сидельников, пишет «Городовой».