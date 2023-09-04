Раскидайте это под яблони и груши: уже спустя год соберете роскошный урожай — ошалеете от количества плодов

Специалист отметил, что питательные вещества необходимы всем деревьям. При выборе подкормки надо быть внимательными. Эксперт подчеркнул, что использовать азотные средства точно не надо — онизатянут созревание и продлят ростовые процессы. А это все может привести к тому, что дерево не переживет зиму.

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Лучше всего использовать специальные осенние подкормки, которые продаются почти в любом магазине. Но нужно учесть, что в состав должны входить калий и фосфор. И еще один важный момент — они должны вноситься в строго определенном количестве.