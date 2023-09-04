Томатный сок на скорую руку: получается невероятно вкусно и полезно — готовим на зиму

Самые красивые помидорки идут на засолку. А что делать с кривыми, косыми и поврежденными? Ответ прост. Из них можно приготовить томатный сок на зиму.

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Вам потребуется: 10-12 кг помидоров, специи по вкусу, 4-6 ст ложек соли и такое же количество сахара.

Помойте томаты, сделайте на них надрезы, ошпарьте кипящей водой и аккуратно снимите шкурку. Удалите у плодов белую сердцевину и измельчите их в пюре с помощью блендера.

Перелейте томатную массу в кастрюлю или в таз, поставьте на средний огонь и варите ровно полчаса. Добавьте к помидорам соль, сахар и специи, а затем засеките еще 15 минут. В процессе варки жидкость нужно помешивать, иначе она может прикипеть.

Готовый сок следует тут же разлить по бутылками или банкам, закрыть крышками и прокипятить в течение 25 минут. На этом все. Дождитесь полного остывания закруток и уберите их на хранение.

Источник: berdsk-online.ru