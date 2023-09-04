Зима не спешит приходить: синоптики пообещали россиянам 22-градусное тепло в сентябре

Погода в России бывает очень переменчивой. Если конец лета в Москве был в меру теплый, а также с дождями и грозами, то сентябрь начался с настоящего тепла, чем порадовал жителей столицы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала о прогнозе погоды для москвичей на понедельник, 4 сентября. Она призналась, что будет тепло и 22 градуса со знаком плюс.