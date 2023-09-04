Зима не спешит приходить: синоптики пообещали россиянам 22-градусное тепло в сентябре

Погода в России бывает очень переменчивой. Если конец лета в Москве был в меру теплый, а также с дождями и грозами, то сентябрь начался с настоящего тепла, чем порадовал жителей столицы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала о прогнозе погоды для москвичей на понедельник, 4 сентября. Она призналась, что будет тепло и 22 градуса со знаком плюс.
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«В Москве сегодня увеличение облачности, преимущественно без осадков. Температура воздуха в столице — плюс 20–22 градуса, по области — плюс 18–23. Ветер северо-западный, 3–8 метров в секунду», — поделилась метеоролог, пишет РИА Новости.
Атмосферное давление значительно не изменится. Показатели покажут 753 миллиметра ртутного столба.