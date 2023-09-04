Суперподкормка для клубники: полейте кустики до 30 сентября — на следующий год будет море ягоды

Многие культуры закладывают почки на будущий год еще с осени. Клубника тоже не является исключением. Именно поэтому так важно в данный период времени как следует подкормить ягодные кусты. Опытные садоводы рекомендуют вносить финальное удобрение в два этапа.

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Сначала необходимо полить растения настоем навоза. Эту процедуру нужно проводить в первой половине сентября.

Готовится подкормка просто. Смешайте 2 килограмма коровьего навоза с 10 литрами воды. Подождите 10 дней. Затем разбавьте концентрат водой в соотношении 1 к 10 и используйте по назначению. Расход подкормки: 2 литра жидкости на одно растение.

Второй состав потребуется внести через неделю после первого. Для его приготовления нужно смешать 500 граммов калимагнезии с таким же количеством суперфосфата. Подкормку используют в сухом виде. Расход питательной смеси: 2 чайные ложки на один куст.

Источник: издание belnovosti.by.