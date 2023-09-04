Отпуск окажется не по карману: зимние туры за границу подскочат в цене на 30% — ужасающий прогноз

По словам специалиста, уже в октябре зимние туры за границу станут строить на треть выше по сравнению с прошлым годом. Он пояснил, что это связано с курсом доллара и возможностью перелетов.

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Барзыкин также добавил, путевки на Новый год и праздничные дни будут особенно дорогими. И точно станут дороже стоить такие популярные туры в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы, пишет сайт «Известия».