Отпуск окажется не по карману: зимние туры за границу подскочат в цене на 30% — ужасающий прогноз

Россиянам уже около трех лет приходится сталкиваться с повышениями цен на туры за границу. Даже летом цены в Египет и Турцию были гораздо выше, чем год назад. Пара приходилось отдавать 150 тысяч или 200 тысяч рублей за путевку на 7 дней. Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин поделился с любителями отдыха за границей печальными новостями. Он признался, что цены станут еще выше зимой.
По словам специалиста, уже в октябре зимние туры за границу станут строить на треть выше по сравнению с прошлым годом. Он пояснил, что это связано с курсом доллара и возможностью перелетов.
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Барзыкин также добавил, путевки на Новый год и праздничные дни будут особенно дорогими. И точно станут дороже стоить такие популярные туры в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы, пишет сайт «Известия».