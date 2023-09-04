Намажьте швы между плиткой этим копеечным средством: грязь и плесень больше никогда не появятся

Со временем в межплиточное пространство забивается грязь и остатки моющих средств. Помимо того, в этих местах образуется плесень. Что не только портит общую картину, но и крайне негативно влияет на здоровье человека.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, опытные хозяйки пользуются воском. Это копеечное средство надежно защищает швы между кафелем, препятствуя оседанию грязи и капель воды.

Инструкция простая. Возьмите в руку самую дешевую свечу и как следует натрите ею все проблемные места. После этих манипуляций на затирке появится невидимая пленка. Именно она и станет решением проблем.

Чтобы грязь и плесень больше никогда не появлялись, проводите данную процедуру каждые 2–3 месяца.

Источник: издание belnovosti.by.