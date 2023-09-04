Сияющие ванна и унитаз: посыпали порошком за 10 рублей — через пять минут грязь расползлась

Как бы не старались производители моющих и чистящих средств, лучше простой лимонки и горчицы пока ничего не придумали для отмывания кафеля и санфаянса. А в сочетании со стиральным порошком — это просто бомбовое средство!

Расскажем пошагово, как дома сделать классный порошок за 10 рублей, который отдраит до идеала и ванну, и раковину, и унитаз.

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Возьмите по три столовые ложки лимонной кислоты, стирального порошка и горчицы (порошок). Смешайте до однообразного состава.

Нанесите на влажные поверхности ванны либо унитаза. Оставьте на пять минут, потом почистите ершиком или щеткой. Все смоется на отлично!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».