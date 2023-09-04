Когда нанесли этот состав на нагар — увидели шипение и черную воду: все стекло подчистую

Не стоит игнорировать черный нагар на сковородках и кастрюлях. Он не только портит внешний вид посуды, но и мешает готовке.

Наслоения бывают настолько сильными, что снижают теплопроводность посуды, заставляя плиту работать сильнее.

При этом черный нагар можно убрать недорогим домашним составом с использованием пищевой соды.

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Возьмите столовую ложку поваренной обычной соли, столовую ложку пищевой соды, столовую ложку любого моющего средства для посуды и столько же нашатыря.

Нанесите шипящую кашицу на пригоревшие стороны сковороды и оставьте на 1 час для воздействия.

Затем промойте сковороду металлической щеткой и губкой, ополосните водой.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».