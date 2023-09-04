Если замучила шерсть животных на вещах: трюк, который выполаскивает белье начисто

Если вам надоела шерсть домашних животных на вещах, которая, кажется, навсегда въелась в состав ткани, значит вам помогут наши лайфхаки.

Для того, чтобы выбить шерсть из вещей, нужны предметы, которые соберут на себя ее. Для этой цели можно использовать силиконовую губку для очищения кожи или посуды, либо плетеную искусственную мочалку, либо обычный целлофановый пакет.

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При стирке бросайте эти предметы в барабан стиралки и запускайте процесс.

Они соберут на себя не только шерсть животных, но и мелкий мусор, нитки и волосы. Ваши вещи будут поразят своей идеальной чистотой.

Источник: дзен-канал «Живи легко».