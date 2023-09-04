Никогда не покупаем дорогие средства для унитаза: смешиваем с солью — становится белее белого

Известковый налет, мочевой камень, рыжину и желтизну с унитаза можно вывести простым составом с солью.

Покупать дорогие средства для сантехники — просто невообразимая глупость! Попробуйте этот народный порошок, и вы навсегда откажитесь от специальной химии.

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Возьмите в равных пропорциях мелкую поваренную соль и пищевую соду, смешайте в единообразный состав.

Распределите его по влажным стенкам унитаза обильно. Оставьте на несколько часов, удобнее всего на ночь или на время, пока вы находитесь на работе (учебе).

Далее просто почистите ершиком стенки унитаза. Вы заметите, что весь налет сойдет с легкостью.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».