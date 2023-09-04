Регулярно радуем герань перекисью: она благодарит цветущими шапками — ни у кого такой нет

Герань — растение очень капризное. Порой добиться от нее пышного цветения практически невозможно. Однако есть одна секретная подкормка, которую она обожает.

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Возьмем пару столовых ложек перекиси, растворим ее в одном литре воды. И прольем герань по влажной почве.

В этот момент нужно постараться не попадать раствором перекиси водорода на ствол и листья растения, поливать необходимо не в солнечную погоду и не под лучами солнца. Желательно с утра или вечером.

Через две недели процесс можно продублировать.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».