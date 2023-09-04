Финальная подкормка смородины: вносим до начала октября — в следующем году ягода будет крупная и сладкая

Многие дачники забывают удобрить смородину осенью, а потом гадают, почему кустарник перестал плодоносить. На самом деле все просто. В сентябре у растений закладываются почки на будущий год. Если не подкормить кусты в это время, то цветение будет скудным. И, как следствие, ягод будет мало.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо обеспечить смородину фосфором и калием. Для этого можно приготовить раствор сульфата калия. Возьмите 30 граммов препарата на 10 литров воды. И раствор двойного суперфосфата: потребуется взять 20 граммов гранул на 10 литров воды.

Готовые составы рекомендуется использовать для полива под корень. Они одинаково хорошо подходят для красной, черной и белой смородины.

Источник: oazisvdome.ru