Как подготовить морковь к хранению, чтобы была свежей до нового сезона: отрезаем хвостик правильно

Наступает время уборки урожая моркови. Но вырастить корнеплод — это только половина дела. Теперь его нужно правильно подготовить к хранению. Если допустить хоть малейшую ошибку, овощ быстро станет дряблым, и запасы придется выбросить.

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Чтобы урожай оранжевого овоща сохранил свежий вид до нового сезона, необходимо правильно обрезать ботву. Опытные дачники рекомендуют вместе с листьями отсечь 2-3 миллиметра верхушки корнеплода. Место среза следует обработать золой. Только в этом случае корнеплод не будет прорастать.

После этих манипуляций морковь необходимо высушить и убрать на хранение в погреб или в любое другое помещение с температурой воздуха 1-2 °C.

Источник: издание belnovosti.by