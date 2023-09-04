Как заставить денежное дерево притягивать богатство: вкапываем под цветок

Денежное дерево (тостянка) работает на привлечение денег только, если с растением провести при посадке особенный ритуал. Ждать от цветка чуда просто так вряд ли стоит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Это растение нужно высаживать после захода солнца. Выбирайте для денежного дерева горшок зеленого или золотистого цвета.

На его дно положите 8 монеток равного достоинства гербовой стороной вверх. В процессе высадки толстяки, нужно проговаривать такие слова: «Тебе – буйно расти, а мне – в большом достатке цвести. Да быть по тому».

Источник: vseprivoroti.ru