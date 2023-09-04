Обожаем этот трюк с аптечным средством: добавляем в стирку — вещи становятся как новые

Если при стирке вещей использовать обычный аптечный глицерин, то вещи на выходе станут просто потрясающими.

Глицерин усиливает моющие свойства стирального порошка, делая его максимально эффективным.

Также глицерин отлично заменяет кондиционер для белья. Вещи после стирки с ним становятся мягкими, очень приятными на ощупь.

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Налейте 3 столовые ложки глицерина в отсек машинки, предназначенный для кондиционера, и выставите режим быстрой стирки. Запустите процесс. Результат вас порадует!

Источник: «Ms.Чистота»