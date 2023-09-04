Куда на самом деле нужно сыпать порошок в машинке: почти все делают это неправильно — вещи не простирываются

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Если открыть лоток для средств, вы увидите первый и второй отсеки, а также место для кондиционера, которое обычно обозначается рисунком в виде цветка.

Отделение под номер 1 предназначено для предварительной стирки. Поэтому, если вы запускаете обычную ежедневную стирку на 30-40 градусах, насыпайте стиральный порошок только во второй отсек лотка, иначе стирка пройдет зря.

В оба отсека насыпайте порошок, если вы запускаете режим для сильно загрязненных вещей с предварительным простирываем.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»