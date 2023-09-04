Полили кастрюлю с черным нагаром копеечным аптечным средством: результат — выше всех похвал

Черный нагар с кастрюль и сковородок отлично очищается обычным нашатырным спиртом.

Для того, чтобы процесс отслойки запустился, нам также понадобятся целлофановые пакеты.

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Хорошенько пропитайте кастрюлю с нагаром нашатырем. Можно разложить по посуде салфетки, смоченные в спирте. Далее положите посуду в пакет, а лучше в два.

И оставьте в таком положении на ночь. Лучше эту процедуру делать на даче или на балконе, чтобы не дышать испарениями аммиака.

Утром нагар легко смоется металлической губкой.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»