Достаточно 10 капель: натуральное средство, которое уничтожает запах пота из-под мышек получше любого дезодоранта

Избавиться от неприятного запаха пота из-под мышек можно с помощью эфирного масла лаванды. Достаточно всего десяти капель.

Именно такое количество лавандового масла нужно смешать с двумя чайными ложками питьевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала.

Перед использованием средство нужно в течение двух-трех дней подержать в темном прохладном месте. Она превратится в натуральный дезодорант-порошок, который можно будет наносить на тело.

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