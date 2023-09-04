Достаточно 10 капель: натуральное средство, которое уничтожает запах пота из-под мышек получше любого дезодоранта

Избавиться от неприятного запаха пота из-под мышек можно с помощью эфирного масла лаванды. Достаточно всего десяти капель.
Именно такое количество лавандового масла нужно смешать с двумя чайными ложками питьевой соды и тремя чайными ложками кукурузного крахмала.
Перед использованием средство нужно в течение двух-трех дней подержать в темном прохладном месте. Она превратится в натуральный дезодорант-порошок, который можно будет наносить на тело.
Состав эффективен против запаха пота благодаря антибактериальным свойствам лаванды и способности соды и крахмала поглощать запахи.
По материалам medaboutme.ru