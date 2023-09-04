Куда нужно поставить фикус, чтобы в доме появились дети или деньги: это растение имеет силу

Фикус очень любят мастера фэншуй, ведь куда его ни поставь, везде улучшается аура помещения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если разместите горшок с фикусом на кухне, то в вашем доме появится денежная энергия. Люди, живущие в нем, поймут, откуда взять их приток.

Если растение появится в спальне, то оно гармонизирует интимную сферу. У хозяйки могут появиться дети.

Хотите, чтобы в вашей жизни было больше счастья, значит, фикус нужно разместить в гостиной.

Нужно увеличить силу и энергию у хозяев дома? Тогда место фикуса — в коридоре, прихожей.

Ну а если вы желаете трудиться с высокой отдачей, то поставьте фикус в своем кабинете, он обязательно вам поможет.

Источник: дзен-канал «Ферма.expert»