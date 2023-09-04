Вильфанд — уже в сентябре в Россию придет зима: морозы ударят резко

Погода. Фото: Global Look Press

Погода скачет... Тепло сменяет холод, и наоборот. Где-то уже выпал мокрый снег.

Сентябрь недолго будет радовать россиян теплой погожей погодой. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Иркутскую область еще на прошлых выходных накрыли первые морозы. Так как пришла осень, тенденция к длительному потеплению маловероятна.

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Так, самые низкие температуры на территории страны прогнозировались на северо-востоке Иркутской области. Уже на прошлых выходных там были заморозки до -5 °С. Это явление даже можно назвать легким морозом. Местами мог выпасть мокрый снег. Аналогичная ситуация прогнозировалась и в Якутии. Там столбики термометров опускались до нуля.

В Москве пока сохраняется теплая погода. Ждем «бабье лето». А вот с 11 по 17 октября столбики термометров в столице не поднимутся выше 12 градусов днем, а ночью может быть и всего до +3. 

По материалам ТАСС

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