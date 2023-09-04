Полили сковороду и оставили: нагар сам стек черной водой — посуда как новенькая

Чтобы удалить старый черный нагар со сковородок, никаких усилий прилагать не нужно. Воспользуйтесь старым проверенным советским методом, от которого все ваши сковороды будут блестеть, будто их только что привезли с завода.

Приготовьте металлический таз либо ведро, воду, хозяйственное мыло, силикатный клей и соду.

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Налейте в таз воду, доведите до кипения, бросьте в нее натертое мыло, влейте полстакана силикатного клея и половину стакана соды.

Теперь положите проблемные сковороды, ручки с них по возможности скрутите. Прокипятите в этом составе несколько часов. Время зависит от состояния посуды.

Далее нагар легко отойдет. Помогите себе ножом и металлической губкой. Небольшие наслоения просто стекут черной жижей.

Источник: techinsider.ru