Блузки и тюли засияют белизной — бросили в стиралку две таблетки аспирина и добавили кулинарный ингредиент

Наступила школьная пора, и каждая мама озадачилась — как быстро и эффективно можно отбелить белые вещи. Неожиданно для многих с этой задачей отлично справляются таблетки от температуры и разрыхлитель для теста.

Загрузите вещи в стиралку, бросьте прямо в барабан 3-4 таблетки аспирина и добавьте небольшое количество разрыхлителя для теста.

Поставьте на режим, где температура воды нагревается от 60 градусов. Постирайте. После — вы не узнаете свои вещи. Они будут белые как будто только из магазина.

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