Как дома вырастить чайный гриб: берем термос и шиповник (проще некуда)

Чайный гриб может дома вырастить каждый, никаких особых премудростей тут нет. Возьмите любой термос, насыпьте в него 30 плодов шиповника и залейте кипятком (рассчитано на 0,5 литра кипятка).

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По прошествии времени откройте термос и выньте оттуда уже готовый гриб, промойте его водичкой.

Пока из него напиток не выйдет, гриб еще слишком молод, ополосните его водой. Для начала поместите его в стеклянную банку и залейте прохладным раствором заварки и сахара.

На 1 литр горячей воды берите 2 чайные ложки сухого черного чая, а также 5 столовых ложек сахара. Дайте составу настоятся и остыть, далее залейте гриб для подрастания в банке.

Первый раз напиток из чайного гриба будет готов через 10-14 дней. Вы это поймете по пузырькам.

Гриб на этом этапе опять промойте, верните в банку и залейте новым раствором заварки и сахара. Далее просто обновляйте его таким же образом.

Источник: Telegram-канал «Будьте здоровы».