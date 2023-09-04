Льем уксус в стиральную машинку: вы не узнаете свое белье — кристально чистое (дельный совет из СССР)

Многие лайфхаки времен СССР пользуются популярностью и сейчас. К примеру, мы всегда добавляем уксус в стиральную машинку к порошку. Этот копеечный ингредиент, который есть в кухонной тумбочке у каждой хозяйки, поможет вывести пятна, сделать вещи кристально чистыми и свежими, а также мягкими. Даже гладить белье не придется — оно будет свежим, как после использования дорогих кондиционеров для белья.

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В стиральную машинку нужно добавить около 30 миллилитров 9%-ного уксуса. Результат вас приятно удивит! Этот метод стирки сразу станет вашим любимым. О нем помнят процентов 25% не больше, остальные тратятся на дорогие порошки.

Белье, постиранное в уксусной воде с порошком, станет в разы мягче, чище, нежнее. Можно за одну стирку удалить все старые запахи, уйдет затхлость, и одежда при этом не будет терять цвет.

По материалам дзен-канала «Хозяйка уюта»