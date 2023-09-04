Ложкой соли достигли нереальной чистоты унитаза: бросили и ушли, все само отбелилось

В СССР санфанс частенько отмывали обычной поваренной солью (мелкой).

А в Германии так делают до сих пор, практичные немцы не желают тратить свои евро на дорогую химию. Да и зачем? Ведь соль — прекрасный очиститель.

К тому же, она дезинфицирует поверхности, убирает известковый налет, уничтожает плесень и неприятный запах.

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Распределите соль по поверхности унитаза и оставьте для воздействия минут на 20, можно вообще это делать перед уходом на работу или сном. Далее почистите ершиком. Унитаз станет кристально белым.

Источник: дзен-канал «Геннадий Лянго»