Полный запрет на покупку долларов до особой даты: что случится в сентябре с курсом валют — этот день уже известен

В этот понедельник, 4 сентября, на открытии торгов на Московской валютной бирже рубль немного подешевел к доллару.

По данным на семь утра московского времени, курс доллара растет на 36 копеек, до 96,45 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,27 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 104,1 рубля.

Судя по тенденции, пока стоит запретить самим себе покупать доллары. До особой даты в сентябре. Она уже скоро. 15 сентября состоится заседание Центробанка России, на котором, как ожидается, регулятор объявит о мерах поддержки рубля. Накануне этой даты, как советуют эксперты, и надо покупать валюту. Она будет дешеветь на ожиданиях.

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