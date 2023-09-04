Ищите в магазине только этот шоколад: безопасный для детей — без пальмового масла, по ГОСТу

Эксперты Роскачества в ходе лабораторного исследования назвали лучшие марки шоколада, которые можно найти в любом магазине. Экспертизу прошли десятки товаров этого сладкого сегмента. Наивысший балл получила продукция, которая сделана из какао и молока без добавления пальмового масла.

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Среди молочного шоколада лучшими, по версии специалистов Роскачества, были признаны сразу три марки, которые в основном производятся в России. Сюда можно отнести следующие бренды: Sobranie, «Аленка», «Конфил», «Победа вкуса», «Яшкино», Dove и еще несколько других. Такому шоколаду эксперты поставили безупречную оценку в пять баллов из пяти возможных.

Среди горького шоколада победителей оказалось всего три: это марки «Бабаевский», Alpen Gold и «ВкусВилл». В Роскачестве уточнили, что этот шоколад полностью безопасен.

По материалам Primpress