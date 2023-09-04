Нагар с решеток газовой плиты отвалится сам: просто замочите их в этом растворе — все дело в секретном ингредиенте

Чугунные решетки на газовой плите нельзя скоблить и часто мыть, иначе можно их повредить и лишить полезных свойств.

Чтобы избавить от нагара на решетках, можно использовать простой, но довольно эффективный метод — замачивание в мыльном растворе.

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