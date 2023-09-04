Нагар с решеток газовой плиты отвалится сам: просто замочите их в этом растворе — все дело в секретном ингредиенте

Чугунные решетки на газовой плите нельзя скоблить и часто мыть, иначе можно их повредить и лишить полезных свойств.
Чтобы избавить от нагара на решетках, можно использовать простой, но довольно эффективный метод — замачивание в мыльном растворе.
Сначала нужно приготовить теплый мыльный раствор — из мыла, жидкости для мытья посуды, стирального порошка, геля.
Емкость для замачивания решеток понадобится довольно большая. Скорее всего, это должна быть ванна.
Чугунные решетки от газовой плиты нужно оставить в этом растворе на несколько часов. Нагар после этого слезет сам, нужно будет только слегка потереть щеткой.
По материалам cleany