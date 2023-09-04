Три легких способа убрать траву вокруг тротуарной плитки — тем, что нашли на кухне: обработали и забыли

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Проще всего это сделать обычным столовым уксусом. Трава сразу начнет белеть, высохнет и долго не будет расти на этом месте.

Более дешевый метод — посыпать межплиточное пространство солью, самой обычной! Трава начнет сохнуть через пару дней и долго не будет вас беспокоить.

Ну и третий эффективный метод — это гербициды, которые продаются в садоводческих отделах. Поливаем и забываем про проблему, все просто.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород»