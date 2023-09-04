Не Турция и не Египет: где дешево отдохнуть на море в сентябре 2023

Спрос падает, и путевки дешевеют. И сейчас самое недорогое направление — это отдых в Арабских Эмиратах. Например, отдых на неделю по системе «все включено» обойдется на двоих человек от 110 000 ₽ из Москвы.

Есть «горящие» туры от 65 тысяч рублей на двоих. Но это при условии, что вылетать надо в ближайшие два дня.

Сравнительно дешевый сейчас Таиланд. Туда на двоих путевка стоит из столицы от 130 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».