Не Турция и не Египет: где дешево отдохнуть на море в сентябре 2023

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Наступил бархатный сезон.

Лучшим месяцем для отдыха на море считается сентябрь. Вода теплая, на улице уже не такое пекло, а народу существенно меньше, так как все люди с детьми разъезжаются в школы и детские сады.

Спрос падает, и путевки дешевеют. И сейчас самое недорогое направление — это отдых в Арабских Эмиратах. Например, отдых на неделю по системе «все включено» обойдется на двоих человек от 110 000 ₽ из Москвы.

Есть «горящие» туры от 65 тысяч рублей на двоих. Но это при условии, что вылетать надо в ближайшие два дня.

Сравнительно дешевый сейчас Таиланд. Туда на двоих путевка стоит из столицы от 130 тысяч рублей.

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