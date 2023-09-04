Доводим вещи до кристальной чистоты одним стаканом: льем прямо в машинку — достаем будто только купленные

Попробуйте включать в стирку столовый уксус — результат вас наверняка сильно удивит.

Столовый уксус во много раз усиливает свойства стирального порошка, освежает белье, убирает пятна, размягчает ткань.

Вещи после автоматической стирки с уксусом будут сиять кристальной чистотой. Белые станут еще белее, а черные приобретут особенную черноту.