Пропитываем ветошь и прикладываем к запачканному месту: быстро и просто избавляемся от запаха кошачьей мочи на диване

Домашние кошки на кровати. Фото: Global Look Press

Справляемся с проблемой с помощью народного средства.

Как быстро вы сможете избавиться от следов и запаха кошачьей мочи на диване, зависит от того, насколько глубоко она въелась в ткань.

Для борьбы со зловонием можно использовать народные средства. Но выбирать их нужно осторожно и тщательно, чтобы не испортить обивку дивана.

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Хорошо справляется с удалением пятен и запаха кошачьей мочи спирт. Пропитайте им ветошь и приложите к запачканному месту на диване. Оставьте на час. 

Затем уберите тряпку и протрите влажной губкой. Через какое-то время пары спирта улетучатся сами по себе.

По материалам cleany

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