Пропитываем ветошь и прикладываем к запачканному месту: быстро и просто избавляемся от запаха кошачьей мочи на диване

Как быстро вы сможете избавиться от следов и запаха кошачьей мочи на диване, зависит от того, насколько глубоко она въелась в ткань.
Для борьбы со зловонием можно использовать народные средства. Но выбирать их нужно осторожно и тщательно, чтобы не испортить обивку дивана.
Хорошо справляется с удалением пятен и запаха кошачьей мочи спирт. Пропитайте им ветошь и приложите к запачканному месту на диване. Оставьте на час.
Затем уберите тряпку и протрите влажной губкой. Через какое-то время пары спирта улетучатся сами по себе.
По материалам cleany