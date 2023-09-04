Пропитываем ветошь и прикладываем к запачканному месту: быстро и просто избавляемся от запаха кошачьей мочи на диване

Как быстро вы сможете избавиться от следов и запаха кошачьей мочи на диване, зависит от того, насколько глубоко она въелась в ткань.

Для борьбы со зловонием можно использовать народные средства. Но выбирать их нужно осторожно и тщательно, чтобы не испортить обивку дивана.

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