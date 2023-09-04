Гениальный способ вывести пятна, которые не поддались стирке: смешали и накрыли крышкой

Не мучайтесь в поисках нового метода, чтобы вывести пятна с одежды, не поддающиеся никакой стирке.

Этот способ известен хозяйкам еще со времен СССР. И пока лучше него ничего не придумали.

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В большую кастрюлю или металлическое ведро положите 3 столовые ложки стирального порошка, 2 столовые ложки с горкой любого пятновыводителя, одну ложку с горкой пищевой соды, влейте 2 ложки подсолнечного масла.

Добавьте крутой кипяток до середины кастрюли. Перемешайте чем-то деревянным и погрузите вещи. Накройте крышкой.

Кастрюлю поставьте на медленный огонь на 10-20 минут. Далее оставьте вещи в посуде до полного остывания. Можно на ночь.

Вещи переложите в стиралку. На быстром режиме в 30 градусов прокрутите вещи, на выходе они будут чистейшими!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»