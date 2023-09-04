Тараканов как ветром сдует: эта простейшая ловушка поможет навсегда избавиться от мерзких насекомых в квартире

Предлагаем хороший вариант избавления от тараканов для тех случаев, когда насекомые только-только появились в вашей квартире и не успели разрастись жуткими колониями.

Простейшую липкую ловушку можно купить в магазине, а можно сделать самим. Тараканов от нее как ветром сдует.

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