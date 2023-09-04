Тараканов как ветром сдует: эта простейшая ловушка поможет навсегда избавиться от мерзких насекомых в квартире

Предлагаем хороший вариант избавления от тараканов для тех случаев, когда насекомые только-только появились в вашей квартире и не успели разрастись жуткими колониями.
Простейшую липкую ловушку можно купить в магазине, а можно сделать самим. Тараканов от нее как ветром сдует.
Берем глубокую банку или миску. Смазываем ее поверхность растительным маслом, на дно кладем немного меда, сахара, печенья. Учуяв запах приманки, таракан попадет внутрь, но из-за масла нес может выбраться обратно.
Менять приманку нужно каждые 3-4 дня.
По материалам дзен-канала «РБК Недвижимость»