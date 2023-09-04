Тараканов как ветром сдует: эта простейшая ловушка поможет навсегда избавиться от мерзких насекомых в квартире

Объявление об избавлении от вредных насекомых. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, в чьей квартире завелись мерзкие насекомые.

Предлагаем хороший вариант избавления от тараканов для тех случаев, когда насекомые только-только появились в вашей квартире и не успели разрастись жуткими колониями.

Простейшую липкую ловушку можно купить в магазине, а можно сделать самим. Тараканов от нее как ветром сдует.

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Берем глубокую банку или миску. Смазываем ее поверхность растительным маслом, на дно кладем немного меда, сахара, печенья. Учуяв запах приманки, таракан попадет внутрь, но из-за масла нес может выбраться обратно.

Менять приманку нужно каждые 3-4 дня.

По материалам дзен-канала «РБК Недвижимость»

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