Объявлено о солидных доплатах к пенсии: кому начислят крупные суммы

Пенсия может вырасти благодаря доплатам за стаж, вредность и регион проживания.
«Если по каким-то причинам, человек получает совсем небольшую пенсию, то ему должна быть начислена федеральная социальная доплата, чтобы итоговая сумма была не меньше федерального прожиточного минимума. В 2023 году он был установлен на уровне 12 363 рубля», - рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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Право на получение ежемесячной выплаты имеют пенсионеры-льготники. Это - инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Как отметил юрист, размер выплаты составляет от 1300 до 4950 рублей в зависимости от того, пользуется ли пенсионер набором социальных услуг.
По материалам 1prime.ru