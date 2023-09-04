Объявлено о солидных доплатах к пенсии: кому начислят крупные суммы

Пенсия может вырасти благодаря доплатам за стаж, вредность и регион проживания.

«Если по каким-то причинам, человек получает совсем небольшую пенсию, то ему должна быть начислена федеральная социальная доплата, чтобы итоговая сумма была не меньше федерального прожиточного минимума. В 2023 году он был установлен на уровне 12 363 рубля», - рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.