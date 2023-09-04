Морковки сварены: объявлен курс доллара на 1 октября: судьбоносный поворот на 180 градусов

По его мнению, это будет судьбоносный поворот для нашей валюты. Потому что ранее на курс влиял налоговый период и повышение ключевой ставки ЦБ. Но, как показывает практика, сейчас эти механизмы особо не работают - морковки сварены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»