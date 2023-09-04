Морковки сварены: объявлен курс доллара на 1 октября: судьбоносный поворот на 180 градусов

Экономические эксперты полагают, что курс доллара к 1 октября снова упадет в цене. Негативное воздействие на нашу валюту оказывает дефицит в бюджете. Поэтому тренд на снижение пока сохранится.
«Доллар к 1 октября будет стоить 100 рублей. А инфляция, скорее всего, так и останется 4%, как закладывал ранее Центробанк», - заявил руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП», эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса МГО «Опоры России» Сергей Елин.
По его мнению, это будет судьбоносный поворот для нашей валюты. Потому что ранее на курс влиял налоговый период и повышение ключевой ставки ЦБ. Но, как показывает практика, сейчас эти механизмы особо не работают - морковки сварены.
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