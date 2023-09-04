Новый метод «2 ложки» — теперь стираем только так: вещи на выходе как из магазина

Мало кто знает, но соль отлично себя показывает при стирке вещей. Она разъедает грязь и пятна, при этом размягчает, но не портит ткань.
Белизна возвращается, а если материал цветной, то он не теряет красок.
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Возьмем 2 столовые ложки с горкой соли. Поместим ее в горячую воду и хорошенько размешаем до полного растворения. Далее добавим 1 столовую ложку разрыхлителя. Тщательно перемешаем.
Если есть желание придать белью приятный аромат, то также можно влить кондиционер.
В получившемся составе нужно замочить вещи и в нем же позже простирать на руках или бросить в машинку. Порошок после такого замачивания активизируется и сработает намного эффективнее.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».