Отказались от чистки унитаза навсегда: просто льем эту жидкость в чашу — налет смывается махом

Унитаз до и после обработки. Фото: соцсети

Состав вы легко сделаете сами из дешевеньких веществ.

Если вы не желаете начищать унитаз каждую неделю, но при этом не хотите жить в грязи, значит вам понравится этот метод.

Данный состав легко справляется даже с самыми сложными загрязнениями, которые могут образоваться на сантехнике, вплоть до мочевого камня и известкового налета, а они-то точно прочно въедаются в стенки, увы.

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Смешайте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров нашатырного спирта в одной посуде.

Далее вылейте это жидкое средство в унитаз и распределите его по стеночкам. Вы заметите, как налет начнет мгновенно смываться.

Если загрязнения тяжелые, то для большего эффекта оставьте состав на поверхности на несколько часов, а потом обработайте все ершиком. Наслоения сойдут почти сами в один миг!

Источник: дзен-канал: «Дом и порядок».

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