Отказались от чистки унитаза навсегда: просто льем эту жидкость в чашу — налет смывается махом

Если вы не желаете начищать унитаз каждую неделю, но при этом не хотите жить в грязи, значит вам понравится этот метод.

Данный состав легко справляется даже с самыми сложными загрязнениями, которые могут образоваться на сантехнике, вплоть до мочевого камня и известкового налета, а они-то точно прочно въедаются в стенки, увы.