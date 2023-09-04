Бросьте пластиковую бутылку в унитаз! Трюк, в который трудно поверить — всегда потом чистый

При помощи обычной пластиковой бутылочки из-под напитков вы можете обеспечить практически вечную чистоту в своем унитазе. Ведь согласитесь, постоянно надраивать сей предмет быта - далеко не самое приятное занятие.
Все, что вам нужно сделать - это собрать простой дезинфицирующий и ароматически состав. Он будет постоянно орошать чашу унитаза, сохраняя в ней чистоту и свежесть.
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Смешайте любое дезинфицирующее средство с жидкостью для мытья посуды. Вылейте данный состав в бутылочку. Сверху проколите ее в нескольких местах и разместите горизонтально в бачке.
Теперь состав, который вы налили в бутылочку, будет при каждом смыве бачка очищать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».